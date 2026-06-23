Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 11.00’de başlayan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından sona erdi.

CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda parti gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı öğrenilirken, kulislerde disiplin süreci ve olası ihraçların da ele alınan başlıklar arasında olduğu konuşuluyor.

MYK toplantısının tamamlanmasının ardından gözler saat 14.00’te başlayacak Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Kritik toplantının ardından CHP yönetiminin saat 16.00’da basın açıklaması yaparak alınan kararlar ve gündeme ilişkin değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.