Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanmalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan değerlendirme doğrultusunda alınan kararın, yürütülen adli süreç kapsamında kamu görevlerinin sağlıklı şekilde devam etmesi amacıyla uygulandığı belirtildi.

Söz konusu karar ile her iki belediye başkanının görevleri geçici süreyle askıya alınırken, süreçlerin yargı aşamasına paralel olarak devam edeceği öğrenildi.