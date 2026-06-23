Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, Rusya’nın ülkenin farklı bölgelerine füze ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Kriviy Rig kentine gerçekleştirilen füze saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 23 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen hava saldırılarında ise ayrıca 7 kişinin daha yaralandığı aktarıldı.

Saldırılar, Ukrayna genelinde güvenlik endişelerini artırırken, bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Zelenskiy’den saldırıya sert tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kriviy Rig’e yönelik füze saldırısına tepki gösterdi.

Zelenskiy, Rus ordusunun sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek, Moskova’nın savaşı sona erdirmek istemediğini savundu.

Savaşı bitirmek için Rusya’ya defalarca çağrıda bulunduklarını vurgulayan Zelenskiy, buna rağmen saldırıların devam ettiğini ifade etti.