Edinilen bilgilere göre kaza, Etimesgut ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç ile 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü çarpıştı.

Kontrolden Çıkan Otobüs Ağaca ve Yayaya Çarptı

Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO otobüsü, yol kenarında bulunan ağaca ve bir yayaya çarparak yoldan çıktı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan ve yaralanan 9 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüsün çarptığı yaya ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

EGO Genel Müdürlüğü’nden Kaza Açıklaması

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazanın saat 14.21 sıralarında meydana geldiği ve kazaya 505 numaralı Sincan–Sıhhiye hattında hizmet veren EGO otobüsünün karıştığı belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşa Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilendi.

İlk değerlendirmelere yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İlk değerlendirmelere göre, seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleri ile ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir.”

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Yetkililer, kazanın meydana geliş şeklinin ve tarafların sorumluluk durumlarının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldığını bildirdi. Emniyet ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.