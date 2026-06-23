Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başladı. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026’da başladı ve 26 Haziran Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler bu tarihte karne alarak yaz tatiline çıkacak.
Ara tatiller ve dönem yapısı
Eğitim yılı boyunca iki ara tatil uygulandı:
- Birinci dönem ara tatili: 10–14 Kasım 2025
- İkinci dönem ara tatili: 16–20 Mart 2026
Bu uygulamalarla öğrencilerin dinlenmesi ve eğitim sürecine daha verimli devam etmesi hedeflendi.
Okullarda son hafta etkinlikleri
MEB, yılın son haftasında öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla “Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Planı” hazırladı. Bu kapsamda öğrencilerin:
- Sosyal
- Kültürel
- Sanatsal
- Sportif
alanlarda etkinliklere katılması sağlandı. Etkinliklerin “oyun yoluyla öğrenme” yaklaşımıyla uygulanması ve öğrencilere keyifli bir kapanış dönemi sunması amaçlandı.
Öğretmenler için seminer süreci
Öğretmenlere yönelik “2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri” 29-30 Haziran tarihlerinde çevrim içi yapılacak. Seminerin 5 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlanabileceği açıklandı. Eğitim içerikleri “Bağımlılık ve Aile” ile “Dijital Çağ ve Aile” başlıklarını kapsayacak.
Yeni müfredat ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
Bu eğitim yılında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni öğretim programları kademeli olarak uygulandı. Model:
- Ana sınıfı ve uygulama sınıfları
- İlkokul 1 ve 2. sınıflar
- Ortaokul 5 ve 6. sınıflar
- Ortaöğretim hazırlık, 9 ve 10. sınıflar
düzeylerinde hayata geçirildi.
Eğitimde dijitalleşme ve yeni uygulamalar
MEB, eğitim sürecinde dijital dönüşüm çalışmalarına devam etti. Öne çıkan uygulamalar arasında:
- “Okul Dışı Öğrenme” dijital platformu
- BiP üzerinden Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul-Veli Asistanı (OVA)
- Yapay zeka destekli DİLİM yabancı dil platformu
- EBA tabanlı “Haberimiz Olsun” öğrenci haber bülteni
yer aldı.
Çevre ve değerler eğitimi ön plandaydı
Yıl boyunca “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri kapsamında:
- Sıfır atık
- İklim değişikliği
- Su verimliliği
- Orman ve doğa bilinci
gibi temalar işlendi. Ayrıca “Maarifin Kalbinde Ramazan” ve “Bayrak Sevgisi” temalı etkinliklerle öğrencilerin değerler eğitimi desteklendi.
LGS sınavı ve yeni dönem takvimi
2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 13 Haziran’da gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre 2026-2027 dönemi 14 Eylül 2026’da başlayacak.