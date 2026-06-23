Yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 tarihinde başladı. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026’da başladı ve 26 Haziran Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler bu tarihte karne alarak yaz tatiline çıkacak.

Ara tatiller ve dönem yapısı

Eğitim yılı boyunca iki ara tatil uygulandı:

Birinci dönem ara tatili: 10–14 Kasım 2025

İkinci dönem ara tatili: 16–20 Mart 2026

Bu uygulamalarla öğrencilerin dinlenmesi ve eğitim sürecine daha verimli devam etmesi hedeflendi.

Okullarda son hafta etkinlikleri

MEB, yılın son haftasında öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla “Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası Planı” hazırladı. Bu kapsamda öğrencilerin:

Sosyal

Kültürel

Sanatsal

Sportif

alanlarda etkinliklere katılması sağlandı. Etkinliklerin “oyun yoluyla öğrenme” yaklaşımıyla uygulanması ve öğrencilere keyifli bir kapanış dönemi sunması amaçlandı.

Öğretmenler için seminer süreci

Öğretmenlere yönelik “2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri” 29-30 Haziran tarihlerinde çevrim içi yapılacak. Seminerin 5 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlanabileceği açıklandı. Eğitim içerikleri “Bağımlılık ve Aile” ile “Dijital Çağ ve Aile” başlıklarını kapsayacak.

Yeni müfredat ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bu eğitim yılında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni öğretim programları kademeli olarak uygulandı. Model:

Ana sınıfı ve uygulama sınıfları

İlkokul 1 ve 2. sınıflar

Ortaokul 5 ve 6. sınıflar

Ortaöğretim hazırlık, 9 ve 10. sınıflar

düzeylerinde hayata geçirildi.

Eğitimde dijitalleşme ve yeni uygulamalar

MEB, eğitim sürecinde dijital dönüşüm çalışmalarına devam etti. Öne çıkan uygulamalar arasında:

“Okul Dışı Öğrenme” dijital platformu

BiP üzerinden Öğretmen Bilgi Servisi (ÖBS) ve Okul-Veli Asistanı (OVA)

Yapay zeka destekli DİLİM yabancı dil platformu

EBA tabanlı “Haberimiz Olsun” öğrenci haber bülteni

yer aldı.

Çevre ve değerler eğitimi ön plandaydı

Yıl boyunca “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” etkinlikleri kapsamında:

Sıfır atık

İklim değişikliği

Su verimliliği

Orman ve doğa bilinci

gibi temalar işlendi. Ayrıca “Maarifin Kalbinde Ramazan” ve “Bayrak Sevgisi” temalı etkinliklerle öğrencilerin değerler eğitimi desteklendi.

LGS sınavı ve yeni dönem takvimi

2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 13 Haziran’da gerçekleştirildi. Yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre 2026-2027 dönemi 14 Eylül 2026’da başlayacak.