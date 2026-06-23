Ankara Üniversitesi tarafından geliştirilen sistem, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye Ulusal Ajansı destekli STAC (Stronger Together Against Cancer) Projesi kapsamında hayata geçirildi.

Sistem sayesinde hastalar VR gözlükleriyle kendilerini üç boyutlu ve etkileşimli bir eğitim ortamında buluyor. Bu ortamda;

Tedavi sürecinde doğru beslenme

Kaçınılması gereken gıdalar

Ağız ve diş bakımı

Kemoterapi ve immünoterapi süreçlerinin etkileri

Psikolojik zorluklarla baş etme yöntemleri

görsel ve işitsel olarak anlatılıyor.

Uzman kadro tarafından hazırlanan içerikler

Projenin yürütücüsü kanser araştırmacısı Dr. Nihal Kayır, içeriklerin tamamen uzman ekipler tarafından hazırlandığını belirtti. Projede onkologlar, hematologlar, farmakologlar, onkoloji diyetisyenleri ve psikologlar birlikte çalışıyor.

Kayır, VR teknolojisinin eğitimde kalıcılığı artırdığını vurgulayarak, sanal gerçeklik gözlüklerinin hastalarda “öğrenme derinliği” oluşturduğunu ifade etti.

“Dünyada ilk uygulamalardan biri” hedefi

STAC Projesi kapsamında beslenme, ağız ve diş sağlığı, psikolojik destek ve ilaçların vücuttaki etkileri olmak üzere dört temel başlık ele alınıyor. Türkiye’de 5 ilde yürütülen pilot çalışmanın ardından projenin daha geniş ölçekte uygulanması hedefleniyor.

Yetkililer, projenin ilerleyen süreçte hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

Hasta deneyimi: “Beklediğimden çok daha kapsamlı”

Proje kapsamında VR gözlüğünü deneyimleyen kanser hastası Pelin Uzunoğlu, sistemin oldukça öğretici olduğunu belirtti. Özellikle beslenme konusunda birçok yeni bilgi öğrendiğini ve süreci daha iyi anladığını ifade etti.

Sağlıkta dijital dönüşüm örneği

VR tabanlı bu eğitim modeli, kanser tedavi sürecinde hasta bilgilendirmesini güçlendirmeyi ve tedaviye uyumu artırmayı hedefleyen yenilikçi bir sağlık teknolojisi uygulaması olarak öne çıkıyor.