2022’nin ilk 5 ayı ile 2023’ün aynı dönemi karşılaştırıldığında, beyaz eşya yetkili servis şikayetlerinin yüzde 316 arttığı tespit edildi. Bu kategori, hem şikayet artış oranı hem de yoğunluk açısından listenin başında yer aldı.

Şikayetlerin en yoğun olduğu ay Mayıs, en düşük olduğu ay ise Şubat olarak kaydedildi.

En çok şikayet edilen konular ise şu şekilde sıralandı:

Garanti süresi ve kapsamı

Ürün iade ve değişim süreçleri

Randevu tarihine uyulmaması

Kurulum ve montaj sorunları

Uzayan tamir süreleri

Yüksek servis ücretleri

Platform verilerine göre, beyaz eşya yetkili servis şikayetlerinin yalnızca yüzde 18’i çözüme ulaştı.

Otomotiv servislerinde çözüm oranı düşük

Otomotiv, showroom ve plaza servisleri kategorisinde şikayetler yüzde 53 arttı. Bu alanda platforma ulaşan şikayetlerin sadece yüzde 12’si çözülebildi.

En çok şikayet edilen konular:

Servis ücretlendirmeleri

Eksik veya kusurlu hizmet

Bakım ve check-up işlemleri

Ayıplı ürün sorunları

Bilgisayar ve küçük ev aletlerinde de artış var

Bilgisayar özel servislerinde şikayetler yüzde 29 artış gösterdi. Özellikle Ocak ve Mart aylarında yoğunlaşan şikayetler, Mayıs ayında düşüşe geçti. Bu kategoride çözüm oranı yine yüzde 12 seviyesinde kaldı.

Küçük ev aletleri özel servislerinde ise şikayet artışı yüzde 50 olarak kaydedildi. En sık dile getirilen sorunlar:

Garanti ve kapsam problemleri

İade ve değişim süreçleri

Tekrarlayan arızalar

Uzun tamir süreleri

Yüksek servis ücretleri

Bu kategoride şikayetlerin yalnızca yüzde 13’ü çözüme kavuştu.

Servis sektöründe güven ve hız sorunu öne çıkıyor

Genel tablo, tüketicilerin en çok garanti kapsamı belirsizliği, uzun tamir süreçleri, randevuya uyulmaması ve yüksek maliyetlerden şikayetçi olduğunu ortaya koyuyor. Çözüm oranlarının düşük olması ise servis sektöründe müşteri memnuniyetinin hâlâ kritik bir sorun olduğunu gösteriyor.