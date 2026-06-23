Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken, operasyon sürecinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF koordineli şekilde görev aldı.

LPG İthalatında Sahte Fatura ve Hayali İhracat İddiası

Soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği tespit edildi. Yetkililer, bu faaliyetler sırasında ortaya çıkan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonları ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığını değerlendirdi.

İddialara göre oluşturulan sistemle kamu maliyesinin zarara uğratıldığı ve vergi yükümlülüklerinin usulsüz yöntemlerle bertaraf edildiği öne sürülüyor.

9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Operasyon kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çalışmaların gerçekleştirildiği iller şunlar oldu:

İstanbul

Ankara

Bursa

Kırıkkale

Kırşehir

Mardin

Konya

Hatay

Niğde

Soruşturma kapsamında toplam 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

"Kamu Kaynaklarını Hedef Alan Yapılara Müsamaha Gösterilmeyecek"

Bakan Gürlek açıklamasında, devletin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin takip edilmeye devam edileceğini belirterek, sahte fatura ve hayali ihracat mekanizmalarıyla kamu zararına yol açan kişi ve şirketler hakkında hukuki süreçlerin tavizsiz şekilde işletileceğini ifade etti.

Vergi Kaçakçılığıyla Mücadelede Kurumlararası İş Birliği Öne Çıkıyor

Operasyon, vergi kaçakçılığı, kaçakçılık faaliyetleri ve mali suçlarla mücadelede kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtiyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan liderliğinde suçla, kaçakçılıkla, vergi usulsüzlükleriyle ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelemizi İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla tam bir… — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 23, 2026