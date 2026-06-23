Sarı, MYK toplantısında hem ülke hem de parti gündeminin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirterek, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusunun da masaya yatırıldığını söyledi. Bu başlık üzerinde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, CHP'li belediye başkanlarının istifalarının da toplantıda ele alındığını belirtti. Şu ana kadar 22 istifa yaşandığını söyleyen Sarı, "Bunların 3'ü bağımsız kalırken, 19'unun AK Parti'ye katıldığını görüyoruz. Bunu desteklemiyoruz ve doğru bulmuyoruz. Siyasal mücadele ettiğimiz bir parti saflarında yer alınmasını doğru görmüyoruz." dedi.

Kurultay sürecine ilişkin de bilgi veren Sarı, geçtiğimiz hafta parti yönetimine teslim edilen imzaların incelenmeye devam ettiğini belirterek, "Arkadaşlarımız bize imzaları getirmişti. 820 imzanın değerlendirmesi sürüyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı, CHP'nin olağan kongre sürecine ilişkin hazırlıkların da devam ettiğini vurgulayarak, "Biz bir kongre sürecini başlatmayı planlamıştık ve takvimin açıklanmasını değerlendirmiştik. Komisyon toplantıları devam ediyor. Şu anda bir kurultay takvimi içerisindeyiz. Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatmış olacağız. Takvimin ayrıntıları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak." diye konuştu.