Eğitimci-Yazar Umut Özkan'ın kaleme aldığı "Yerel Yönetimler ve Emekliler" adlı yeni kitabı, TÜED Yayınları tarafından yayımlanarak 15 Haziran 2026 Emekliler Günü'nde raflardaki yerini aldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; yerel yönetimlerin emeklilere yönelik hizmet politikalarını ele alan eser, Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamaların yanı sıra Türkiye'deki başarılı belediye örneklerini de bir araya getiriyor. Gazetemiz SONSÖZ’e özel değerlendirmelerde bulunan Özkan, kitabın uzun yıllara dayanan titiz bir araştırma sürecinin ürünü olduğunu belirtti.

SİYASET ÜSTÜ BİR ÇALIŞMA

Kitabı hazırlarken geniş kapsamlı bir kaynak taraması gerçekleştirdiğini ifade eden Özkan, Türkiye Emekliler Derneği'nin arşivlerinden ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden yararlandığını söyledi. Belediyelerin emeklilere yönelik çalışmalarını tek tek incelediğini kaydeden Özkan, "TÜED fgarşivlerinde ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü arşivlerinde uzun araştırmalar yaptım. Belediyelerden bu konuda gerçekleştirdikleri çalışmaları talep ettim. Bu süreçte iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadım. Emeklilerin yararına olabilecek tüm uygulamaları değerlendirmeye çalıştım" diye konuştu.

ARAŞTIRMALAR VE ÖRNEK UYGULAMALAR YER ALIYOR

Yerel yönetimlerin emeklilere yönelik sürdürülebilir hizmet modellerinin nasıl geliştirilebileceğinin kitapta ayrıntılı biçimde ele alındığını belirten Özkan, belediyelerin sosyal, kültürel ve ekonomik destek mekanizmalarına ilişkin örnek uygulamalara da yer verildiğini ifade etti. Akademik çalışmalar ışığında geliştirilen yöntemlerin okuyucuya sunulduğu eserde, Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalar incelenirken Türkiye'deki belediyelerin hayata geçirdiği başarılı projelerden de örnekler aktarılıyor. Böylece yerel yönetimlerin emekli vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik atabileceği adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor.

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