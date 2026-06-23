Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Germencik'te saat 14.04'te Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililerden yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtildi.

Deprem Anında Büyük Korku Yaşandı

Deprem sırasında büyük korku yaşadığını ifade eden vatandaşlardan Öykü Ünalan, yaşadıkları paniği şu sözlerle anlattı:

"Bir anda vurdu. Korktuk, dışarıya çıktık. İnsanlar da dışarıya çıkmıştı. Allah'tan bir şey olmadı. Deprem kısa sürdü. Bir anda olduğu için korktuk."

Sarsıntının ardından birçok vatandaşın evlerinden çıkarak açık alanlarda beklediği görüldü.

AFAD Verileri Takip Ediliyor

AFAD ve ilgili kurumlar bölgede gelişmeleri yakından takip ederken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediği bildirildi. Uzmanlar, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.