Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Yaşam Merkezleri tarafından gelenekselleştirilmesi hedeflenen Yaz Festivali’nin ikincisi, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe 2 binden fazla vatandaş katılırken, festival renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla bir arada olmayı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yaşam Merkezleri üyeleri için düzenlenen Yaz Festivali, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda Başkentlileri bir araya getirdi.

Konserler, dans gösterileri ve sürpriz oyunlarla dolu festivalde katılımcılar doyasıya eğlendi. Özellikle yıl boyunca sınav stresiyle yoğun bir dönem geçiren öğrenciler, etkinliklerde keyifli anlar yaşarken; aileler de sosyalleşme ve birlikte vakit geçirme fırsatı buldu.

Dans, müzik ve ücretsiz ikramların eşlik ettiği festivalde Başkentliler, yaza enerjik ve renkli bir başlangıç yaptı. ABB’nin sosyal yaşamı güçlendirmeye yönelik etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.