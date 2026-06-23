TRT’nin dikkat çeken yapımlarından Taşacak Bu Deniz, Gezep karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Dilber’in diziden ayrılmasıyla gündeme geldi. Oyuncunun projeden çıkarılması, kulislerde farklı iddiaları da beraberinde getirdi.

Onur Dilber, yaptığı yazılı açıklamada yeni sezonda yer almayı beklerken diziden çıkarıldığını öğrenmesinin kendisi için şok olduğunu ifade etmişti. Ancak kulis bilgilerine göre oyuncunun, resmi görüşmeler tamamlanmadan ayrılık mesajı paylaşması süreci hızlandırdı. Aynı gün senaristleri sosyal medyada takipten çıkması ve daha sonra yeniden takibe başlaması da dikkat çekti.

Gezep karakteri neden ayrıldı?

Kulislerde yer alan iddialara göre Onur Dilber ile yapım ekibi arasında bir süredir devam eden gerginliklerin ayrılık kararında etkili olduğu öne sürülüyor. Oyuncunun senaristlere ulaşarak kendi karakteri için sahne yazılması yönünde talepte bulunduğu, bu durumun ise yapım ekibiyle arasında soğukluğa neden olduğu iddia edildi.

Bazı iddialara göre, 18. bölümde yaşanan süreçlerin ardından senaristlerin oyuncu ile iletişimi sınırladığı da konuşuluyor.

Kına gecesinde Ulaş Tuna Astepe ile kavga iddiası

Ayrılığa ilişkin en dikkat çeken iddialardan biri ise final sahnesi çekimleri sırasında yaşandığı öne sürülen gerilim oldu. Kına gecesi sahnesi çekimlerinde Onur Dilber ile Ulaş Tuna Astepe arasında tartışma yaşandığı, bu olayın da yapım sürecindeki gerginliği artırdığı iddia edildi.

Dizide yeni sezon planı

Öte yandan dizinin yeni sezon çekimlerinin eylül ayında başlaması planlanıyor. Yapım tarafında ana kadroda Gezep dışında bir ayrılık öngörülmediği belirtilirken, Celil Nalçakan’ın canlandırdığı Timur Volkov karakterinin yeni sezonda da yer alacağı ifade ediliyor.

Fatih Furtuna karakterine kimin hayat vereceği ise henüz netleşmedi. Karakterin yeni sezonun ilk bölümünde değil, ilk 13 bölüm içerisinde hikâyeye dahil olacağı konuşuluyor. Ayrıca Timur’un ailesinin de hikâyeye dahil edilme ihtimali gündemde bulunuyor.