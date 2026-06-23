İstanbul Şişli’de bulunan Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nda iddiaya göre bir kişi, bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Durumu fark eden vatandaşların müdahalesiyle şüpheli yakalanırken, olay kısa sürede arbedeye dönüştü.

Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre istasyonda bulunan bir kadın, kendisinin izinsiz şekilde fotoğraflarının çekildiğini fark etti. Kadının durumu çevredekilere bildirmesi üzerine vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Bu sırada taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise şüpheliye tepki göstererek, “Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Olayda mağdur olduğu belirtilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.