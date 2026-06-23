Mersin’in Anamur ilçesinde iş hanında yüksekten düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki restoran çalışanı Eyüp Can Güner’in ölümüne ilişkin davada tutuklu sanık Necmettin Ulaş’ın yargılanmasına devam edildi.

Sanık Ulaş hakkında, “ihmali davranışla kasten adam öldürme” suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Olay nasıl gerçekleşti?

Olay, 28 Temmuz akşam saatlerinde Saray Mahallesi’nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Yüksekten düşmüş halde bulunan Eyüp Can Güner’i gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan otopsi sonrası Güner’in cenazesi ailesine teslim edilerek toprağa verildi.

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, iş hanında çalışan Necmettin Ulaş’ın çocuğu şakayla kovaladığı sırada olayın meydana geldiği tespit edildi. Gözaltına alınan Ulaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İkinci duruşma görüldü

Anamur Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu sanık Necmettin Ulaş, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Eyüp Can Güner’in ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanıktan dikkat çeken savunma

Duruşmada söz verilen sanık Ulaş, olayda herhangi bir kötü niyetinin olmadığını savunarak, “Amacım onunla oyun oynamaktı. Karşımdaki de çocuk olduğundan bu durumun normal olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde çocuğa zarar vermedim” dedi.

Aile avukatından yeni talepler

Ailenin avukatı Gurbet Bilbay ise, maktulün kıyafetinde oluşan yırtıkların ve vücudundaki bulguların net şekilde açıklığa kavuşturulmadığını belirterek ek inceleme talep etti. Bilbay, mevcut raporlarla çelişen durumların araştırılması gerektiğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.