Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular ve antrenörlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde, karate branşına ilişkin teknik ve teorik eğitimler verildi. Programın ilk gününde kata branşına yönelik müsabaka kuralları, teknik detaylar ve uygulama yöntemleri ele alınırken, ikinci gününde ise kumite branşına ilişkin teknik çalışmalar ve müsabaka kuralları katılımcılarla paylaşıldı.

Uluslararası düzeyde önemli deneyimlerin aktarıldığı seminerde sporcular ve antrenörler, dünya çapındaki uygulamalar hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu. Eğitim programı, 2026 SKIF Dünya Şampiyonası öncesinde sporcuların teknik gelişimlerine katkı sunarken, organizasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına da imkan sağladı.

Semineri, Keçiören Belediyesi yöneticileri ile Karate Milli Takım Teknik Sorumlusu Cengiz Çınar da takip etti. Programın sonunda seminere katılan sporculara katılım sertifikaları takdim edildi.

Karate sporunun gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan organizasyon, katılımcılar tarafından verimli ve faydalı bir eğitim programı olarak değerlendirildi.