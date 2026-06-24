Kullanıcılardan gelen şikayetlere göre WhatsApp'ta mesaj gönderiminde büyük bir sorun yaşanmazken, fotoğraf ve medya dosyalarının gönderilemediği ya da açılamadığı belirtiliyor. Bazı kullanıcılar ise uygulama içerisinde yüklenme problemleriyle karşılaştıklarını ifade ediyor.

Facebook tarafında da erişim ve içerik yükleme sorunları yaşandığı yönünde bildirimler gelirken, Instagram'da bir süre önce başlayan kesintinin ardından platformun tam anlamıyla normale dönmediği öne sürülüyor.

Sorunların yalnızca Türkiye'de değil, farklı ülkelerdeki kullanıcıları da etkilediğine dair paylaşımlar sosyal medya platformlarında hızla yayılıyor. Kesintileri takip eden internet sitelerinde de Meta hizmetlerine ilişkin şikayetlerde artış gözlemlendi. Daha önce yaşanan benzer kesintilerde kullanıcılar giriş yapamama, içerik yükleyememe ve mesajlaşma problemleriyle karşılaşmıştı.

Meta'dan yaşanan son erişim sorunlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, sorunun şirket kaynaklı küresel bir kesintiden mi yoksa bölgesel bir teknik arızadan mı kaynaklandığına ilişkin açıklama bekliyor.

Uzmanlar, bu tür durumlarda kullanıcıların uygulamaları silip yeniden yüklemek yerine resmi açıklamaları takip etmelerini ve sorunun büyük ölçüde sunucu kaynaklı olabileceğini belirtiyor.