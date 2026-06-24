Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmaların ve siyasi parti grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından çalışma takvimine ilişkin önerge ele alındı. Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin önergelerinin reddedilmesinin ardından AK Parti'nin çalışma takvimine yönelik önergesi kabul edildi.

Muhalefet partileri, Meclis çalışmalarının uzatılmasına tepki gösterdi. Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, teklifin gece geç saatlerde tamamlanmasının mümkün olmadığını savunurken, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ise geçtiğimiz hafta yaşanan oy pusulası tartışmalarını gündeme taşıdı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik düzenlemelerin öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen önergeye göre, Genel Kurul emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeleri içeren teklif sonuçlanıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek. Yarın yapılacak birleşimde Sayıştay Başkanlığı seçimleri gerçekleştirilecek, ardından uzman erbaşlara yönelik düzenlemeleri içeren teklif görüşülecek.

Öte yandan Genel Kurul'da, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun teklifi de kabul edilerek yasalaştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan şirketleri tarafından Türkiye'de toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. İlk etapta Sivas ve Karaman'da toplam 2 bin megavat kapasiteli güneş enerjisi santralleri kurulacak. Üretilen elektriğin 30 yıl süreyle Türkiye tarafından satın alınması öngörülüyor.

Genel Kurul'da ayrıca Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayi iş birliğini öngören anlaşma da kabul edilerek kanunlaştı.

Kanun teklifinin kabul edilen maddeleriyle mahalli idarelere ait taşınmazların peşin veya taksitle satılabilmesine imkan tanındı. Buna göre satış bedelinin en az yüzde 25'i peşin alınacak, kalan tutar ise iki yıl içinde 12 taksitte ve yasal faiz uygulanarak ödenebilecek.

Düzenleme kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürütülen proje ve yatırımlar için uygulanan KDV istisnasının süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor. Ayrıca ticari taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna tutulacak.

Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların satış sonrası tescil süresi de 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarılacak.

Genel Kurul, teklifin 16'ncı maddesinin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına 24 Haziran Çarşamba günü devam etmek üzere kapandı.