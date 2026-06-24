Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) geleneksel İş’te Fırsat Toplantılarının 82’ncisi, “Her Şart ve Koşulda Kazanma Sanatı” başlıklı sunumuyla iş dünyasının yakından tanıdığı isim Sinan Ergin’in katılımıyla yapıldı. İş dünyasının yaşadığı sorunlara dikkat çeken GGYD Genel Başkanı Nezih Allıoğlu, “Bugün iş dünyamız artan maliyetlerle mücadele ediyor, finansmana erişimde zorluklar yaşıyor, enflasyonun oluşturduğu baskıyı yönetmeye çalışıyor, nitelikli insan kaynağına ulaşamıyor” diye konuştu.

GGYD üyeleri, Ankara Litai Otel’de 82. İş’te Fırsat Toplantısı’nda bir araya geldi. Dernek üyelerinin sunumuyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu yaptı.

“ÜRETİCİMİZE SAHİP ÇIKMAK HAYATİ ÖNEMDE”

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, jeopolitik gelişmelerin piyasaları doğrudan etkilediği kritik bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Allıoğlu, Türkiye’deki şirketlerin artan maliyetleri, finansmana erişim zorlukları, enflasyon baskısı ve nitelikli insan kaynağı sıkıntısı gibi önemli başlıklara dikkat çekti. Allıoğlu, “Yaşanan tüm zorluklara rağmen büyük bir özveriyle üretim, yatırım ve istihdam sağlamaya devam eden işletmelerimizin her zamankinden daha güçlü desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Yerli üreticimize sahip çıkmak, girişimcilerimizin önünü açmak bugün hayati bir önem taşımaktadır. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle, bazı sektörler açısından bu gelişmeleri çok daha yakından hissediyor” diye konuştu.

Allıoğlu konuşmasına, “Bugün iş dünyamız, artan maliyetlerle mücadele ediyor, finansmana erişimde zorluklar yaşıyor, enflasyonun oluşturduğu baskıyı yönetmeye çalışıyor, nitelikli insan kaynağına ulaşamıyor” diye devam etti.

Üretim yapan, yatırım yapan ve istihdam sağlayan işletmelerin büyük bir özveriyle faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını vurgulayan Allıoğlu, “Yerli üreticimize sahip çıkmak, markalarımızı büyütmek, sanayicimizi desteklemek ve girişimcilerimizin önünü açmak bugün, her zamankinden daha büyük önem taşıyor” dedi.

Sinan Ergin: “Liderlik, Kişinin Kendini Yönetebilme Kabiliyetidir”

Allıoğlu’nın konuşmasından sonra motivasyon konuşmacısı Sinan Ergin, “Her Şart ve Koşulda Kazanma Sanatı” sunumuyla iş dünyasında kurumsallaşma, liderlik ve irade yönetimi konularında açıklamalarda bulundu.

Ergin, “Bazen biz irade ve kararlılığı yanlış anlıyoruz. Bir konuda karar almış olabilirsiniz, sonuna kadar aynı kararla gitmek zorunda değilsiniz. Kararlı bir insan olmak başka bir şeydir, olaylara göre karar vermeye çalışmak başka bir şeydir. İnsan kendini yeniden var edebilmelidir. Bir şeyi yönetmek istiyorsanız ne gerekir? İlk önce farkında olmanız gerekir. Farkında olmadığınız hiçbir şeyi yönetemezsiniz” diye konuştu.

Liderliğin, kişinin kendini yönetebilme kabiliyeti olduğunu söyleyen Ergin, “Yön veren itici kuvvettir esasında. Ama liderlik CEO olmak değildir, hatta ülkeye başbakan da olabilirsiniz; o bir liderlik değildir, yöneticiliktir. Siz başarılıysanız çalışanlarınız ve şirketiniz başarılıdır. Çalışanlar ya da şirket sizi zengin ya da başarılı yapmaz; o çok büyük bir tehlikedir. Kurumsallaşma bile yanlış anlaşılmıştır. Patronlar başarılı ve iyi bir liderse şirket başarılı ve iyi bir liderdir” dedi.