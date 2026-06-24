Şarkıcı ve söz yazarı Soner Arıca’nın annesi Altun Arıca, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 95 yaşında hayata gözlerini yuman Altun Arıca için Ordu’nun Fatsa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Altun Arıca Fatsa’da Toprağa Verildi

Merhum Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri Hüseyin Arıca’nın eşi olan Altun Arıca için Fatsa Hz. Hamza Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Düzenlenen törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra yerel yöneticiler ve Arıca ailesinin yakınları katıldı.

Cenaze töreninde Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, siyasi parti temsilcileri ve bölge halkı da hazır bulundu. Törende sanatçı Soner Arıca, kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek taziyeleri kabul etti.

Sanat ve Spor Dünyasının Yakından Tanıdığı Bir İsimdi

Altun Arıca, yalnızca Soner Arıca’nın annesi değil, aynı zamanda Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır’ın ablası olarak da biliniyordu. Levent İnanır, Bülent Arıca ve merhum teknik direktör ve milli futbolcu Erdoğan Arıca’nın annesi olan Altun Arıca, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder’in de anneannesiydi.

Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Fatsa Hz. Hamza Camisi’nde gerçekleştirilen cenaze törenine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Altun Arıca’nın naaşı, dualar eşliğinde Fatsa Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Altun Arıca’nın vefatı, ailesi başta olmak üzere sanat, spor ve siyaset camiasında büyük üzüntü yarattı.