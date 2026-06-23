Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2026 yarışmasında, foto muhabiri Orkun Emre Küçükerbaş’ın çektiği ve seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in mezarı başındaki fotoğrafı “Yılın Haber Fotoğrafı” seçildi.

Ödül törenine katılan Özgür Özel, yaptığı konuşmasında ‘“Hayatımın en zor anında çekilmiş bir fotoğraf olarak keşke Orkun o fotoğrafı hiç çekmeseydi.” diye konuştu.

“HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜYDÜ”

Özgür Özel şunları söyledi:

“Sonuçta biz siyasetçiyiz ve ne yaparsak yapalım nasıl aktarıldığıyla ilgili olarak foto muhabirleri ve basının tüm emekçileri bizim açımızdan çok kıymetli. Hangi kurumda olurlarsa olsunlar yapmış oldukları meslekleri hepimizin halkla buluşmasına, derdimizi anlatmamıza, kendimizi ifade etmemize katkı sağlıyor. Rıza Bey’le konuştuk, herhalde sadece geçen sene katılmadım. Onun dışında milletvekili olarak, grup başkanvekili olarak, Genel Başkan olarak tüm törenlere katıldım. Bugün verdiğim ödüllerden biri, Orkun kardeşimin çektiği bir fotoğraf. Birinci oldu ve benim fotoğrafımı çekti. Hayatımın en zor anında çekilmiş bir fotoğraf olarak keşke Orkun o fotoğrafı hiç çekmeseydi, keşke ben o fotoğrafın öznesi olmasaydım, keşke o veda olmasaydı. Ama öyle bir anı ölümsüzleştirdi ki ömrüm boyunca benim de gözümün önünden gitmeyecek bir kare oldu. “