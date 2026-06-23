Polis Akademisi 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) giriş sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçları duyuran Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş Çiftçi, toplam 10 bin öğrencinin polis teşkilatına katılacağını bildirdi.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, polislik mesleğine gönül veren binlerce adayın heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının erişime açıldığını açıkladı.

Açıklamaya göre, lisans mezunları arasından 6 bin 800 erkek ve 1200 kadın, ön lisans mezunları arasından ise 1700 erkek ve 300 kadın olmak üzere toplam 10 bin aday polis teşkilatına kazandırılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Çiftçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sonuçların, teşkilatımıza katılmaya hak kazanan gençlerimiz ve kıymetli aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin."