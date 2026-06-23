TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nin (TÜRKPA) uluslararası alanda önemli bir konuma ulaştığını belirterek, Türk dünyasının sahip olduğu stratejik potansiyelle geleceğin parlayan yıldızı olmaya aday olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Kurtulmuş, TÜRKPA Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Hasan ve ekibine başarı dileklerini ileterek çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi temennisinde bulundu.

"Türk dünyası için önemli fırsatlar var"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın güçlü bir noktaya ulaştığına dikkat çeken Kurtulmuş, mevcut küresel gelişmelerin Türk dünyasının güçlenmesi ve gelişmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Orta Asya'dan Macaristan'a kadar uzanan geniş coğrafyada yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla Türk dünyasının büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, yer altı ve yer üstü kaynakları ile stratejik geçiş noktalarındaki konumunun önemine işaret etti.

Kurtulmuş, "Türk dünyası, sahip olduğu tüm bu imkanlarla gelecek dönemin parlayan yıldızı olmaya adaydır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKPA çok büyük mesafe kaydetti"

Türk dünyasının daha da güçlenmesi için ortak akıl, ortak projeler ve ortak çalışmaların önemine vurgu yapan Kurtulmuş, TÜRKPA'nın kuruluşundan bu yana önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın parlamenter asamblesi olan TÜRKPA, uluslararası camiada artık adından söz ettiren bir yapıya dönüşmüştür. Daha büyük gayretlerle bu yapıyı daha ileri noktalara taşıyacağız. Henüz üye olmayan Türk devletlerinin de TÜRKPA'ya katılımını sağlayarak ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Parlamenter diplomasi giderek önem kazanıyor"

Parlamentolar arasındaki ilişkilerin ikili ilişkilerde önemli bir rol üstlendiğini kaydeden Kurtulmuş, son dönemde parlamenter diplomasinin öneminin arttığını söyledi.

Parlamentoların yalnızca hükümetlerin siyasi iradesini değil, aynı zamanda halkın iradesini de yansıttığını ifade eden Kurtulmuş, TÜRKPA'nın güçlenmesinin Türk devletleri halklarının ortak iradesinin uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.