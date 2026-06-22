Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nde gerçekleştirilen Muharrem Ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada Muharrem ayının manevi iklimine dikkat çeken Tekin, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Geçen yıl açılışına katıldığı dergahta yeniden bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti. Bakan Tekin ayrıca, Hacıbektaş'taki arazisini bağışlayarak dergahın kurulmasına katkı sunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de şükranlarını iletti.

"Alevi-Bektaşi Vatandaşlarımızla Gönül Bağımız Güçlü"

Göreve başladığı günden bu yana Alevi-Bektaşi vatandaşların davetlerine icabet etmeye özen gösterdiğini belirten Tekin, toplumun tüm kesimleriyle güçlü iletişim kurmanın önemine değindi.

Muharrem ayının, Kerbela'da yaşanan olayları hatırlatarak insanlara adalet, vicdan ve hak mücadelesini yeniden düşündürdüğünü ifade eden Tekin, bu değerlerin günümüzde de yol gösterici olduğunu söyledi.

Eğitimde Kadim Değerler ve Modern Yaklaşım Bir Arada

Konuşmasında eğitim politikalarına da yer veren Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temelinde kadim medeniyet değerleri ile çağdaş eğitim anlayışını buluşturma hedefinin bulunduğunu belirtti.

Müfredat çalışmalarında öğrencilerin kendi kültürel ve ahlaki miraslarıyla daha güçlü bağ kurmalarını amaçladıklarını ifade eden Tekin, eğitim sisteminin yalnızca akademik başarıya değil, karakter gelişimine de katkı sunması gerektiğini vurguladı.

"Fırsat Eşitliği Eğitim Politikalarımızın Temelidir"

Her çocuğun eşit eğitim imkanlarına ulaşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Tekin, öğrencilerin yaşadıkları bölge, ekonomik koşulları veya sosyal farklılıkları nedeniyle dezavantaj yaşamamaları için çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi.

Kırsal bölgelerde eğitim imkanlarının artırılması, dezavantajlı ailelerin desteklenmesi ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitim süreçlerine daha etkin katılımının sağlanmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

Alevilik ve Bektaşilik Müfredatta Daha Kapsamlı Ele Alınıyor

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde Alevilik ve Bektaşilik konularına daha geniş yer verildiğini ifade eden Tekin, öğrencilerin farklı inanç ve kültürleri doğru kaynaklardan öğrenmesinin toplumsal birlik açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Tekin, seçmeli dersler arasında yer alan "Klasik Ahlak Metinleri" dersinin de ahlaki değerlerin yeni nesillere aktarılmasına katkı sunduğunu belirterek, gençlerin ortak kültürel mirası tanımasının toplumsal dayanışmayı güçlendireceğini kaydetti.