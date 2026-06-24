Seminerde, erken ergenliğin fiziksel ve psikolojik etkilerinin yanı sıra teknoloji ve madde bağımlılığının çocukların gelişimi üzerindeki sonuçları ele alındı. Katılımcılara, çocukların sağlıklı gelişim süreçlerini desteklemek ve risk faktörlerini erken dönemde fark edebilmek adına önemli bilgiler aktarıldı.

Programa konuşmacı olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Bediroğlu ile Psikoloji Uzmanı Nezaket Nuran Duman katıldı. Uzmanlar, erken ergenlik belirtileri, bağımlılık türleri ve bu sorunlarla mücadelede ailelerin üstlenebileceği roller hakkında bilgi verdi.

Aile içi iletişimin çocukların gelişiminde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarıyla açık ve sağlıklı iletişim kurmasının birçok sorunun önlenmesinde etkili olabileceğini ifade etti.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının ve çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesinin önemine dikkat çekildi. Yetkililer, toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik bilinçlendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini belirtti.