DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kalıcı barışa ulaşması ve silahların tamamen susmasına yönelik süreci değerlendiren Doğan, "Yakılan ateş, DEM Parti için barış umudunu yeniden harladı. Bu tarihi sürecin başka acılarla tekrar etmemesi için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin demokratikleşmesi için adım atmaya hazırız”

Doğan, MYK gündeminde silah bırakma süreci ve bundan sonra izlenecek yol haritasının ele alındığını belirtti. Toplumun geniş kesimlerinin barışa olan ihtiyacına dikkat çeken Doğan, "Günlerdir kamuoyunda bu sürecin hızlanması yönünde beklenti var. Herkes Türkiye’nin eşitlik, adalet ve onurlu bir barışa kavuşmasını istiyor. Bu aynı zamanda ülkenin demokratikleşmesi ve ekonomik kalkınması açısından da önemli bir dönemeç" dedi.

“Silahların susması sadece Türkiye için değil, bölge için de tarihi bir fırsat”

PKK'nin silahlı mücadele stratejisinden vazgeçtiğini ve demokratik siyaseti tercih ettiğini vurgulayan Doğan, "12 Mayıs’ta ilan edilen kararlarla birlikte, örgütün kendisi de artık demokratik siyaset ve hukuk zemininde varlık göstermek istiyor. Bu sadece Türkiye değil, Orta Doğu açısından da çok boyutlu etkiler yaratacak tarihi bir süreçtir" ifadelerini kullandı.

“Barış için hukuki ve siyasi altyapı oluşturulmalı”

Sürecin devamında atılması gereken adımların altını çizen Doğan, siyasi iradeye ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurguladı:

“KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat’ın açıklamaları açık. 'Siyaset yapmak istiyoruz' diyorlar. Bu talebin karşılık bulabilmesi için hukuki zemin oluşturulmalı. Meclis, hükümet ve tüm siyasi aktörler buna kayıtsız kalmamalı. Bu belirsizlikler ancak ortak bir iradeyle aşılabilir.”

Doğan ayrıca Türkiye'de muhalefete yönelik baskıların sona ermesi gerektiğini belirterek, "DEM Parti olarak Türkiye siyasetinin kurucu bir öznesiyiz. Demokratik siyaseti güçlendirmek istiyoruz. Kimseye yönelik haksızlığı kabul etmiyoruz" diye konuştu.

“Öcalan’ın özgürlüğü tartışmaları toplumdan yükselen bir talep”

Basın toplantısında gazetecilerin, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğüyle ilgili sorularını da yanıtlayan Ayşegül Doğan, bu konuda sahadan gelen taleplere dikkat çekti:

“İmralı’daki izolasyonun sona ermesi gerektiğini savunuyoruz. Öcalan ikinci video mesajında da özgür bireyin, özgür toplumla mümkün olduğunu söylüyor. Örgütün bu yönde talebi yeni değil ve biz de sahada bu istekle karşılaşıyoruz. Bu, sadece örgütün değil, halkın da dile getirdiği bir talep.”