Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Ankara’da gerçekleştirildi. Törende dönem birincisi teğmenler yerlerini alırken, Kara Harp Okulu birincisi Teğmen Yusuf Kalkan konuşma yaptı ve mezuniyet andını okuttu. Dönem birincileri, yaş kütüğüne yıldız ve plaket çaktı, 252. yıl baklasına kaloma verdirildi.

