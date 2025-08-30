Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Vilayet Meydanı'ndaki çelenk sunma töreniyle başladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından tören Atatürk Bulvarı’nda devam etti. Buradaki törene Vali Hüseyin Aksoy, Orgeneral Rafet Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aksoy, Orgeneral Dalkıran ve Başkan Ünlüce, askeri araca binerek halkı selamladı.

Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından liseli öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler seslendirdi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Program, geçit töreni ve Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı F-4 jet uçaklarının gösteri uçuşuyla sona erdi.