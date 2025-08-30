CerModern, bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali devam ediyor.

Ankara’da bu yıl yeniden izleyiciyle buluşan SOLO Çağdaş Dans Festivali, ulusal ve uluslararası birçok sanatçıyı bir araya getiriyor. CerModern’in açık hava sahnesinde gerçekleşecek festival, dansı yalnızca bir sahne gösterisi olarak değil, aynı zamanda bir düşünce ve keşif alanı olarak ele alıyor.

13 Farklı Ülkeden 20 Dans Sanatçısı Sahne Alacak

İki gün boyunca sürecek festivalde, 13 farklı ülkeden 20 dans sanatçısı sahne alacak. Programda uluslararası solo performansların yanı sıra atölye çalışmaları ve sanatçı buluşmaları da gerçekleşecek.

Festivalin danışma ekibinde ise çağdaş dans alanında öncü çalışmalara imza atan Deniz Alp, Özgür Adam ve Galip Emre bulunuyor.

Sanatın farklı disiplinleriyle bağ kurmayı hedefleyen CerModern, SOLO aracılığıyla izleyiciyi yeni bakış açılarıyla buluşturuyor.