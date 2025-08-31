Rap dünyasında “Sansar Salvo” adıyla bilinen Ekin Can Arslan hakkında basın ve sosyal medyada yayılan “intihar ettiği” iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Arslan’ın avukatları Av. Büşra Aleyna Ekşi ve Av. Cafercan Erdoğan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Müvekkilimiz sağlıklıdır ve söz konusu iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesini önlemek adına bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur” denildi.

Açıklamada ayrıca, gerçek dışı bilgi paylaşanlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağı vurgulanarak, “Hukuka ve basın etiğine aykırı şekilde gerçeğe aykırı bilgi yayanlar hakkında yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadelerine yer verildi.