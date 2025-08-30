Kanal D’nin yeni sezon dizisi Güller ve Günahlar için yapılan okuma provasından kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizide ikilinin ilk kez yan yana göründüğü video, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken hayranlarda büyük heyecan yarattı.

Okuma provasına katılan oyuncuların samimi ve eğlenceli anları dikkat çekti. Enerjisi yüksek kareler, ekip uyumunun şimdiden yakalandığı ve senaryonun oyuncular tarafından benimsendiği yorumlarına neden oldu.

Güller ve Günahlar’ın Konusu

Deniz Can Çelik’in yönetmenliğini üstlendiği dizide, hayatını dürüstlük ve güven üzerine kuran iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle altüst olan hayatı ekrana taşınacak. Serhat’ın yolu, fakir bir mahallede yaşayan cesur ve dobra Zeynep’le (Cemre Baysel) kesişecek ve ikili kendilerini aynı fırtınanın içinde bulacak.

Güçlü Oyuncu Kadrosu ile Geliyor

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinin oyuncu kadrosunda; Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin yer alıyor. Dizinin çocuk oyuncuları ise Beren Gençalp ve Yade Arayıcı olacak.

Çekimleri İstanbul’da devam eden Güller ve Günahlar dizisinin eylül ayında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.