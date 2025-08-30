Hakkari-Van kara yolunda TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Hakkari’nin Boybeyi köyüne bağlı Dikilitaş mezrası yakınlarında meydana geldi. Hakkari istikametine seyreden TIR ile karşı yönden gelen kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından kamyonette bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, AFAD ve itfaiye sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.