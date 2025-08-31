Show TV ekranlarında 11 Eylül’de seyirciyle buluşacak Faro ve Gold Film imzalı Veliaht dizisi, dünyanın en büyük televizyon fuarlarından biri olan Mipcom’a katılacak. Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenecek fuarda dizinin dünya dağıtımını İzzet Pinto’nun kurucusu olduğu Global Agency üstleniyor.

Cannes’ta Özel Parti ve Başrol Oyuncuları

15 Ekim’de Mipcom’un kapanış gecesinde gerçekleşecek görkemli partide, dizinin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Serra Arıtürk yer alacak. Etkinliğe ayrıca dizinin yapımcıları Yamaç Okur, Mehmet Eryılmaz (Faro), Faruk Turgut(Gold Film) ve Show TV yönetimi katılacak. Parti, özel bir mekânda düzenlenecek.

Dünyaca Ünlü Konuklar ve Hayran Sürprizi

Partiye, 90 ülkeden 550 televizyon temsilcisi katılacak ve Amerika’dan gelecek iki ünlü şarkıcı sahne alacak. Global Agency, partide bir ilke imza atarak, başrol oyuncularının çekilişle belirlediği iki hayranını da özel olarak ağırlayacak.

Mipcom 2025, 13-16 Ekim Tarihlerinde Cannes’ta

Dizi tanıtımı ve özel parti, Mipcom 2025 kapsamında 13-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Veliaht dizisinin fuarda gösterimi, uluslararası televizyon sektörü ve medya temsilcileri için büyük ilgi çekmesi bekleniyor.