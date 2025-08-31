Assan Grup’un sahibi Emin Öner ve Genel Müdürü Gürcan Okumuş, FETÖ üyeliği ve casusluk suçlamalarıyla tutuklandı.

Şirket bünyesindeki 10 firmaya ise kayyum atandı. Edinilen bilgiye göre, yürütülen soruşturma kapsamında önemli delillere ulaşıldı ve operasyonun şirket yönetimini hedef aldığı öğrenildi.

Assan Grup Nedir?

Assan Grup, Türkiye merkezli bir sanayi ve ticaret şirketler topluluğudur. Özellikle otomotiv, çelik ve yan sanayi alanlarında faaliyet gösterir. Şirket, sac ve çelik ürünleri üretimi ile otomotiv parçaları tedarikinde öne çıkar ve hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarlarda faaliyet göstermektedir.