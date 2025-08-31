Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

" Milletin Evi’nde, 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü “30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri” ile büyük bir coşku ve gururla kutladık. Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak; birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici olacaktır."

