Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 09.29'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9.88 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, 10 Ağustos'ta da 6.1 büyüklüğünde depremle sarsılan ilçede, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.