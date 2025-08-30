Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103'üncü yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ETİ Maden İşletmeleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın işbirliğiyle 4'üncü Engelsiz Zafer Dalışı düzenlendi. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü Engelli Öğrencileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın harbi dalgıçları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik ve Balıkçılık Müzesi’nde buluştu.

SU YÜZÜNE ÇIKINCA TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Dalgıç kıyafetlerini giyinen asker, akademisyen ve engellilerden oluşan dalgıç grubu tüplü dalış yaptı. 10 metre derinliğe dalan dalgıçlar, su yüzüne çıktığında Türk bayrağı açtı. İzleyiciler, dalgıçları coşkuyla ve alkışlarla karşıladı. Programın sonunda günün anısına etkinlikte dalış yapanlara sertifika verildi.

Dalış etkinliğine; Erdek Kaymakamı Hasan Göç, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Mutlu Kaya, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal, Bağcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Aygün, ETİ Maden İşletmeleri Müdürü Selçuk Ünsal, Erdek Liman Başkanı Onur Şimşek. Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof Dr. Celil Aydın ve engelli aileleri de katıldı.

‘ZAFERİN COŞKUSUNU ANLAMLI ETKİNLİKLERLE KUTLADIK’

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimizden aldıkları güçle verdikleri mücadelenin, her bir safhasıyla bizlere büyük bir şeref yaşattığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erdal, şunları söyledi:

“Biz de Bağcılar Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda bu büyük zaferin coşkusunu anlamlı etkinliklerle kutladık. Bağcılar Belediye Başkanımız Yasin Yıldız’ın öncülüğünde ve paydaşlarımızın desteğiyle Engelsiz Dalış Kampımızın 4’üncüsünü 23 - 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdik. Coşkuyu ve gururu bir arada yaşadık. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun diyor, sizleri sevgi ve hürmetle selamlıyorum" dedi. (DHA)