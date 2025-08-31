Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TELE1’e yönelik ekran karartma kararına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

“Basın susturulamaz”

Yavaş, “Basının susturulması, demokrasinin sesinin kısılması demektir. TELE1’in ekranının karartılmasını kabul etmiyor, basın özgürlüğünün yanında duruyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş ayrıca, bu süreçte TELE1’e destek olmak için gündeme dair gelişmeleri kanalın resmi internet sitesi üzerinden takip edeceğini duyurdu.

Karara karşı çok sayıda siyasetçi ve gazeteciden de benzer destek mesajları gelirken, Yavaş’ın paylaşımı kısa sürede geniş yankı buldu.