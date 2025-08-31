Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 mozaik ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ç., M.B. ve M.B.’nin yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi mozaik eserleri satmak için müşteri arayışında oldukları bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler takibe aldığı E.Ç.’ye ait otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada farklı ebatta 2 mozaik ele geçirildi. El konulan mozaikler Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, E.Ç. ve bağlantılı olduğu M.B. ve M.B. gözaltına alındı. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.