Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin’de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, zirve kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve iş birliği alanları ele alındı. Ayrıca iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projelere yönelik iş birliği imkanlarının da gündeme geldiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve süresince diğer ülke liderleriyle de bir araya gelerek temaslarını sürdürecek.