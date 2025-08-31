Pursaklar’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı, Pursaklar Belediyesi PYM Tiyatro Atölyesi öğrencilerinin sahneye taşıdığı “İstiklal” oyunu ile coşkulu bir şekilde kutlandı. Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde gerçekleşen programda milli mücadele ruhu bir kez daha canlandı.

Protokol ve Vatandaşlar Katıldı

Kutlama törenine Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Kopan, MHP İlçe Başkanı Veysel Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Eşref Güldemir ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“Büyük Zafer’in Gururunu Yaşıyoruz”

Törende konuşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 30 Ağustos’un milletin bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin en önemli dönüm noktası olduğunu vurguladı. Çetin, “Bugün, Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımıza gönülden bağlıyız. Milli değerlerimizi yaşatmak ve gençlerimize aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

“İstiklal” Oyunu Büyük Beğeni Topladı

Cumhuriyetin bağımsızlık mücadelesini konu alan “İstiklal” tiyatro oyunu izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Milli mücadelenin ruhunu sahneye yansıtan gösteri, salondaki vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

Türk Bayraklarıyla Süslenen Sahne Coşkuya Ev Sahipliği Yaptı

Program, Türk bayraklarıyla donatılan Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde birlik ve beraberlik duyguları içinde sona erdi.