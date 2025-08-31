Etimesgut’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, üç gün süren etkinliklerin ardından Zeynep Bastık konseriyle taçlandı. İlçenin dört bir yanında düzenlenen programlarda hemşehriler bir araya gelerek milli birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergiledi.

Son günün finalinde sahne alan ünlü sanatçı Zeynep Bastık, sevilen şarkılarıyla alanı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Ellerinde Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik eden vatandaşlar, bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Etimesgut Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalarda Zafer Bayramı’nın 103. yılına yakışır bir atmosfer oluştu. Katılımcılar, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, nice zaferlere ve nice bayramlara” mesajıyla coşkuyu paylaştı.