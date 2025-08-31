Çankaya Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü ilçenin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutladı. Sabah resmi törenlerle başlayan kutlamalar, gün boyu konserler, halk oyunları gösterileri, bando eşliğinde yürüyüşler ve film gösterimleriyle devam etti. Başkentliler, Büyük Zafer’in gururunu coşkuyla yaşadı.

Ata Park’ta Çelenk Sunumu

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çayyolu Ata Park Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Törende Çankaya Gençlik Bandosu ve HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. Programa CHP Yüksek Disiplin Kurulu Genel Sekreteri Deniz Çakır, CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılında En Büyük Gücümüz Milletimizdir”

Başkan Güner burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık yolunda verdiği en güçlü cevaplardan biri olduğunu vurguladı. Güner, “103 yıl önce, memleketimizin kaderini değiştiren bu zafer, boyunduruklara, mandalara ve tüm karanlık hesaplara karşı milletimizin verdiği en güçlü cevaptır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da en büyük gücümüz milletimizdir. Yolumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi.

Zafer Anıtı’nda Resmi Tören

Başkan Güner, günün ilerleyen saatlerinde Sıhhiye’deki Zafer Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Burada yaptığı konuşmada 30 Ağustos’un bağımsızlık yolunda bir dönüm noktası olduğunu belirten Güner, “Bugün de hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, milletimizin inancı ve birliği bizi aydınlık yarınlara taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Çankaya’nın Dört Bir Yanında Coşku

Kutlamalar, Çankaya’nın çeşitli noktalarında düzenlenen etkinliklerle gün boyu sürdü. Çankaya Belediyesi önünde, Bahçelievler 7. Cadde’de, İsmet İnönü Parkı’nda ve Kuğulu Park’ta Çankaya Gençlik Bandosu’nun marşları ve HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Çankayalılar, ellerinde bayraklarla marşlara eşlik ederek bayram sevincini hep birlikte paylaştı.

Konser ve Film Gösterimleri

Kutlamalar kapsamında Muharrem Dalkılıç Parkı’nda Boyalı Kuş ve Ayşegül Fırat konserleri düzenlendi. Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi bahçesinde ise Cumhuriyet’in kuruluş yıllarını ve toplumsal dönüşümü konu alan “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi gösterildi.