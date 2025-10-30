ASKİ’den yapılan açıklamada, ilçenin su ihtiyacını sağlayan pompa istasyonunda meydana gelen arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Açıklamada, su kesintisinden Ahiboz, Ballıkpınar, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kızılcaşar, Oğulbey, Örencik, Taşpınar, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ mahalleleri ile Bahçeli Evler Mahallesi’nin bir bölümünün etkileneceği kaydedildi.
📢 DUYURU pic.twitter.com/zEZr19xOLT— ASKİ Genel Müdürlüğü (@askiankara) October 29, 2025
Muhabir: Haber Merkezi