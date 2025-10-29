Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın vergi kayıplarını önlemeyi amaçlayan yapay zekâ destekli Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi’ne (KURGAN) ilişkin; “KOBİ’ler bu dönüşümde yalnız bırakılırsa, sistemin hedeflediği ‘güvenilir ekonomi’ yerine ‘baskı altında kalan üretici’ tablosu ortaya çıkabilir. KURGAN sistemi, KOBİ’leri cezalandıran değil, güçlendiren araçlar haline gelmelidir. Bunun yolu ise KOBİ’lere uygun dijital eğitim, yazılım teşviki, vergi uyum desteği ve rehberlik modellerinden geçiyor” dedi.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Elif Ufluoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın vergi kayıplarını önlemeyi amaçlayan yapay zekâ destekli KURGAN ile Bakanlığın ihracatçı firmalar için çalışmalarını yoğunlaştırdığı Hazine Destekli Kefalet Sistemi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ufluoğlu, sahte belge ve kayıt dışı işlemleri önleyerek mali şeffaflığı artırması hedeflenen KURGAN sisteminin KOBİ’ler için hem fırsatlar hem de ciddi sorumluluklar getirdiğini ifade etti.

“KOBİ Hâlâ Dijital Dönüşümünü Tamamlayamadı”

E-fatura, e-defter, banka hareketleri ve POS verilerini anlık olarak analiz eden yapay zekâ destekli denetim mekanizması KURGAN’ın işletmelerin finansal davranışlarını daha yakından izlediğini belirten Ufluoğlu, “Birçok KOBİ hâlâ dijital dönüşümünü tamamlayamadı, muhasebe altyapısı sınırlı, mali müşavir desteği yetersiz. KURGAN gibi ileri veri sistemleri, bu işletmeler için ek bir maliyet, zaman ve bilgi gerektiriyor. Bu nedenle sistemin başarıya ulaşması için sadece denetim değil, rehberlik ve destek mekanizmaları da aynı anda devreye alınmalı” dedi.

“CEZALANDIRAN DEĞİL, GÜÇLENDİREN ARAÇ HALİNE GELMELİ”

Kayıt dışılığın azalmasının, finansal şeffaflığın artmasının ülke ekonomisi için önemli bir kazanım olacağını vurgulayan Ufluoğlu, “Ancak KOBİ’ler bu dönüşümde yalnız bırakılırsa, sistemin hedeflediği ‘güvenilir ekonomi’ yerine ‘baskı altında kalan üretici’ tablosu ortaya çıkabilir. KURGAN gibi dijital denetim sistemleri KOBİ’leri cezalandıran değil, güçlendiren araçlar haline gelmelidir. Bunun yolu ise KOBİ’lere uygun dijital eğitim, yazılım teşviki, vergi uyum desteği ve rehberlik modellerinden geçiyor. Türkiye’nin geleceğini omuzlayan KOBİ’lerin; sadece izlenen değil, desteklenen aktörler olduğu bir ekonomi, hepimizin ortak hedefi olmalı” diye konuştu.

“KEFALET PAKETİ ÖNEMLİ FIRSATLAR İÇERİYOR, ANCAK ERİŞİLEBİLİR OLMALI”

Elif Ufluoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan KOBİ ve KOBİ dışı firmalara yönelik yeni kefalet paketi hazırlığına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ihracattaki en güçlü aktörlerinin KOBİ’ler olduğunu ifade eden Ufluoğlu, “KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, dijital dönüşüm ve yeşil üretim süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan bu paket, önemli fırsatlar içeriyor. Ancak bu fırsatların KOBİ’lerin eline gerçekten ulaşabilmesi, sistemin erişilebilirliğine bağlı” dedi.

“BİRÇOK KÜÇÜK İŞLETME DİJİTAL BAŞVURU SÜREÇLERİ VE BÜROKRATİK YÜKLER NEDENİYLE MEVCUT TEŞVİKLERDEN YARARLANAMIYOR”

KOBİ’lerin sahadaki sorunlarını yerinde gözlemlediklerini anlatan Ufluoğlu, “Edindiğimiz tecrübeler gösteriyor ki birçok küçük işletme, hâlâ dijital başvuru süreçleri ve bürokratik yükler nedeniyle mevcut teşviklerden yararlanamıyor. Bu nedenle, yeni paketin etkili olabilmesi için başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi, mikro işletmelere teminatsız kredi modelleri sunulması, KOBİ’lere dijital başvuru desteği ve rehberlik sağlanması, bölgesel farklılıkların dikkate alınarak kaynak dağılımının dengelenmesi büyük önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DESTEK EKOSİSTEMİ OLUŞTURULMASI ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ”

Teşviklerin, yalnızca bütçe büyüklükleriyle değil, ulaşılabilirlikleriyle anlam kazanacağını belirten Ufluoğlu, “Gerçek destek; kaynağın açıklanmasında değil, KOBİ’nin o kaynağa kolayca ulaşabilmesindedir. TOSYÖV olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de KOBİ’lerin yanında yer alıyor; devlet, finans kuruluşları ve reel sektörün iş birliğiyle erişilebilir, adil ve sürdürülebilir bir destek ekosistemi oluşturulması çağrımızı yineliyoruz” dedi.