İsrail ordusu, Gazze’deki çatışmaların ardından ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını duyurdu. Ordu Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hamas’ın ihlallerine karşı onlarca noktaya düzenlenen saldırıların ardından, siyasi iradenin emirleri doğrultusunda İsrail ordusu ateşkesi yeniden uygulamaya başladı” ifadeleri yer aldı.
İsrail ordusu, son saldırılarda farklı silahlı gruplara mensup 30 kişiyi öldürdüğünü ileri sürdü. Açıklamada, ordunun “ateşkese bağlı kalacağı” ancak ihlallere karşı sert şekilde yanıt vereceği belirtildi.
İsrail basınında yer alan haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00’da (TSİ 11.00) yürürlüğe girdi. Hamas’ın ise akşam saatlerinde Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden 2 İsrailli esirin cenazesini teslim etmesinin beklendiği aktarıldı.
Öte yandan, İsrail ordusunun salı akşamından itibaren Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 90’dan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.