Sivas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şeyh Şamil Sağlık, Kültür ve Spor Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sağlık hizmetlerinden kültür ve sanata, spordan eğitime kadar her yaştan vatandaşa hizmet verecek olan merkezde, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aynı çatı altında faaliyet gösterecek.

Açılış törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Uzun, törende yaptığı konuşmada, “Dört kurumun aynı çatı altında hizmet vereceği bu merkez, kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneğidir. Mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesimiyle birlikte merkezin resmi açılışı yapılırken, Enes Kayalar Pop Orkestrası da sahne alarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Şeyh Şamil Sağlık, Kültür ve Spor Merkezi Hizmete Açıldı...🎀✂️🎊



Sağlık hizmetlerinden kültür ve sanata, spordan eğitime kadar her yaştan vatandaşımıza hizmet verecek bu modern merkezde; Belediyemiz, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm… pic.twitter.com/hNdOPEwSAP Gölova'da Gazze'ye destek kermesi! İçeriği Görüntüle October 29, 2025