Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'ın bir süredir tedavi gören halası Sermin Özcanlı hayatını kaybetti. Özcanlı için bugün Zeytinburnu Merkezefendi Camii'ndecenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi için Tiencin'de bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat törene katılamazken THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Bolat taziyeleri camii avlusunda kabul etti. Özcanlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Silivrikapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. (DHA)

Kaynak: DHA