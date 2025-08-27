Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağları'nın eteklerinde arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi, eşsiz florada en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Ürettikleri balla geçen sene İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticinin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazanan aile, bu yıl da aynı yarışmada başarı elde etti.

Aile fertlerinden arıcı Turgut Şenli, geçen yıl amcası ve yengesinin isimlerinin baş harflerini bal peteklerine tasarladı. Bu peteği sosyal medya hesaplarından paylaşan Şenli, daha sonra bu yönde talep almaya başladı.

Eşine veya kız arkadaşına farklı hediye sunmak isteyen birçok kişi için bu petekler hazırlandı. Ayrıca kalp ve ay yıldız gibi desenlerin de siparişi alındı.

Arılar yaklaşık 3,5 ay süren çalışmanın ardından desen ve harflerin içerisini bal ile doldurdu. Hazır hale gelen petekler, sahiplerine ulaştırılacak.

'İlgi çeken bir hediye oldu'

Turgut Şenli, AA muhabirine bu yıl bal hasadının verimli geçtiğini söyledi.

Ürünlerin de kaliteli çıktığını anlatan Şenli, AB coğrafi işaretinden Bingöl balına olan ilginin daha da arttığını belirtti.

Ürettikleri bala farklı anlam katmak istediklerini dile getiren Şenli, şöyle konuştu:

'Amcama jest olsun diye amcam ve yengemin adının baş harfleriyle bir bal çerçevesi tasarladım. Sonra bunu arıya verdik. Arı bal doldurmasını yaptı. Daha sonra da sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Bu çok ilgi gördü, siparişler gelmeye başladı. Artık bal geçici değil kalıcı bir hediye oldu. Bazı kişiler kendi isim ve soy isimlerinin baş harflerini, bazıları şirket amblemlerini veya ay yıldız figürlerini talep ediyor. Daha önce görülmemiş ve gerçekten çok ilgi çeken bir hediye oldu.'

AB coğrafi işaretinin üreticilere olumlu yansıdığını vurgulayan Şenli, sipariş oranlarında artış olduğunu, yeni pazarlar oluştuğunu bildirdi.

Ali Şenli de çocukluğundan bu yana arıların içinde olduğunu anlatarak, 'Yaptığımız işi hakkını vererek yapıyoruz ve birçok ödül aldık. Her gün kendimizi geliştiriyoruz. Yeni şeyler deniyoruz. Kendimizi sürekli geliştirmeye ve ilerlemeye odaklanıyoruz.' ifadelerini kullandı.