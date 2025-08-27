“Dünya düz mü?” sorusu ilk duyulduğunda kulağa komplo teorisyenlerinin klişe söylemi gibi gelebilir. Ancak bu kez amaç, inatçı bir inancı savunmak değil; aksine bilimin sınırlarını zorlayan bir düşünce deneyi. Evrim Ağacı kurucusu Çağrı Mert Bakırcı, düz dünya iddiasını varsayım olarak kabul edip, “Gerçekten öyle olsaydı hayat nasıl olurdu?” sorusuna yanıt arıyor. Ortaya çıkan tablo ise, düz dünyanın yalnızca bir hayal değil, aynı zamanda fizik yasalarıyla çelişen bir kabus olduğunu gözler önüne seriyor.



Düz Dünyacılar Ne İddia Ediyor?

Düz dünya inancı, dünyanın küresel değil disk şeklinde olduğu savına dayanıyor. Kuzey Kutbu diskin merkezi sayılıyor, Antarktika ise buzdan bir duvar olarak tanımlanıyor. Hatta bazı düz dünyacılar, güneşin ve ayın sanıldığı gibi dev gök cisimleri değil, yalnızca birkaç bin kilometre uzakta küçük ışık kaynakları olduğunu öne sürüyor.



Yerçekimi Çıldırırdı: Tartıda 90’dan 150 Kiloya!

Disk şeklindeki bir dünyada, yerçekimi daima merkeze doğru çekerdi. Bu da insanların ve okyanusların yana doğru çekilmesi anlamına gelirdi. Örneğin, Türkiye’de 90 kilo gelen biri, Güney Afrika’ya gittiğinde aynı tartıda 150 kilo çıkardı. Üstelik ağaçlar farklı açılarda büyür, binalar yamuk şekilde inşa edilmek zorunda kalırdı.

Okyanuslar Merkezde Tümsek Olurdu

Yuvarlak dünyada denizler küre yüzeyine eşit dağılırken, düz bir dünyada tüm sular merkeze doğru yığılırdı. Kıtaların kenarlarında ise kuraklık hâkim olurdu.

Gökyüzü Bambaşka Görünürdü

Bugün Türkiye’den görülen Büyük Ayı takımyıldızı, Avustralya’dan görülemiyor. Çünkü Dünya yuvarlak ve farklı bölgelerde gökyüzüne bakış açıları değişiyor. Ancak düz dünyada herkes aynı yüzeye baktığı için tüm insanlar aynı yıldızları görürdü. Kısacası, gökyüzü gözlemleri bile düz dünya modelini çürütmeye yeterli olurdu.

Jeoloji ve Manyetik Alan Çökerdi

Dünya düz olsaydı çekirdek oluşmaz, manyetik alan ortaya çıkmazdı. Bu da bizi Güneş’ten gelen ölümcül radyasyonlara karşı korumasız bırakırdı. Depremler, dağ oluşumları, volkanlar ve levha hareketleri ise hiç var olamazdı.

Eratosthenes’in 2200 Yıllık Deneyi

M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış bilim insanı Eratosthenes, iki şehirde aynı anda yapılan gölge ölçümleriyle Dünya’nın çevresini %2 hata payıyla hesaplamıştı. Yalnızca basit bir gözlem bile Dünya’nın düz değil küre olduğunu kanıtlamaya yetmişti.

“Dünya Düz Değil, Asla da Olamaz”

Videonun sonunda Çağrı Mert Bakırcı, “Sadece ‘Dünya düz değil’ demek yetmez. Dünya asla düz olamaz” diyerek noktayı koyuyor. Ona göre yapılması gereken, düz dünyacılara inatla gerçeği kanıtlamaya çalışmak değil; bilime meraklı gençlere bilimi öğretmek. Çünkü bilim, şüpheyle değil, gözlemlerle, matematiksel zorunluluklarla ilerliyor.

Kaynak: Evrim Ağacı